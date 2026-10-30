Bozüyük'te satranç turnuvası 62 sporcunun katılımıyla 5 kategoride tamamlandı - Son Dakika
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Bozüyük'te satranç turnuvası 62 sporcunun katılımıyla 5 kategoride tamamlandı

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Bozüyük\'te satranç turnuvası 62 sporcunun katılımıyla 5 kategoride tamamlandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 62 sporcunun katıldığı satranç turnuvası, 5 kategoride gerçekleştirildi. Metristepe Kültür Merkezi'ndeki yarışta dereceye girenlere ödüllerini Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 62 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bilecik Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF Bilecik Temsilciliğince, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada katılımcılar, 5 kategoride mücadele etti.

Toplam 6 hakemin görev aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem tarafından verildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TSF Bilecik Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, keyifli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Babaoğlu, kentteki turnuvaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
Sevgi ErdemBozüyükBilecikSporSon Dakika

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