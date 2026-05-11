Brüksel Başbakanı Galatasaray Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel Başbakanı Galatasaray Lisesi'ni Ziyaret Etti

11.05.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boris Dillies, Galatasaray Lisesi'ni ziyaretinde tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı.

BRÜKSEL Başkent Bölgesel Başbakanı Boris Dillies, Galatasaray Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamasında, "Özellikle bu kadar tarihi taşıyan bir binada olmak gurur verici. İstanbul gibi tüm kültürlerin ve tarihin barındığı bir merkezde bulunmak çok onur verici. Ayrıca Galatasaray'ın simgelediği çalışkanlık, saygı ve büyüklüğü biliyorum. Burada olmak benim için onur verici" dedi.

Belçika Kraliçesi Mathilde ile birlikte ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Brüksel Başkent Bölgesel Başbakanı Boris Dillies, Galatasaray Lisesi'ne ziyarette bulundu. Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Boris Dillies ile Başkan Dursun Özbek katılımcılara Fransızca konuşma yaptı. Program sonrasında Başbakan Boris Dillies, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Dillies, "Burada olmaktan dolayı inanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Burada olmak için benim için gurur. Özellikle bu kadar tarihi taşıyan bir binada olmak gurur verici. İstanbul gibi tüm kültürlerin ve tarihin barındığı bir merkezde bulunmak, çok onur verici. Ayrıca Galatasaray'ın simgelediği çalışkanlık, saygı ve büyüklüğü biliyorum. Burada olmak benim için onur verici" ifadelerinde bulundu.

'BRÜKSEL'DE ÇOK FAZLA GALATASARAYLI VAR'

Boris Dillies, Brüksel'de çok fazla Galatasaraylı yaşadığını dile getirdi. Dillies, "Gerçeği söylemek gerekirse çok yakından takip edemedim ama Brüksel'de çok fazla Galatasaraylı ve çok fanatik var. Onlar sayesinde tabii ki takip etme şansı yakaladım. Ben sadece Brüksel bölgesi başbakanıyım. Bana verilen görevler zaten yeterince zor. Öncelikle kendi görevlerimi yerine getirmekle meşgulüm" dedi.

DURSUN ÖZBEK: O DA BİR GALATASARAY TARAFTARI

Başkan Dursun Özbek ise, Brüksel Başkent Bölgesel Başbakanı Boris Dillies'in Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Özbek, "Misafirlerimize hoş geldin diyorum. Yuvamıza geldiler. Galatasaray bu mektepte kuruldu. Kendisiyle konuştum. O da bir Galatasaray taraftarı. Formamızı hediye ettim. Kendisi de Galatasaray'ı desteklediğini teyit etti. Bir Galatasaray taraftarı daha kazandık diyebilirim. İnşallah Galatasaray Spor Kulübü olarak da Belçika ile bugüne kadar zaten iyi olan ilişkilerimizin daha iyi olacağını düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz için son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu fakat güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ettiğim için mutluyum. Oyuncular, teknik ekip ve taraftarlarımızla birlikte Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bütün Galatasaraylıları da gerçekleşecek kutlamaya davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diplomasi, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brüksel Başbakanı Galatasaray Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:24:11. #7.12#
SON DAKİKA: Brüksel Başbakanı Galatasaray Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.