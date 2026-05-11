Brüksel Başbakanı Galatasaray Lisesi'ni Ziyaret Etti

Belçika Kraliçesi Mathilde ile birlikte ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye gelen Brüksel Başkent Bölgesel Başbakanı Boris Dillies, Galatasaray Lisesi'ne ziyarette bulundu. Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Boris Dillies ile Başkan Dursun Özbek katılımcılara Fransızca konuşma yaptı. Program sonrasında Başbakan Boris Dillies, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Dillies, "Burada olmaktan dolayı inanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Burada olmak için benim için gurur. Özellikle bu kadar tarihi taşıyan bir binada olmak gurur verici. İstanbul gibi tüm kültürlerin ve tarihin barındığı bir merkezde bulunmak, çok onur verici. Ayrıca Galatasaray'ın simgelediği çalışkanlık, saygı ve büyüklüğü biliyorum. Burada olmak benim için onur verici" ifadelerinde bulundu.

'BRÜKSEL'DE ÇOK FAZLA GALATASARAYLI VAR'

Boris Dillies, Brüksel'de çok fazla Galatasaraylı yaşadığını dile getirdi. Dillies, "Gerçeği söylemek gerekirse çok yakından takip edemedim ama Brüksel'de çok fazla Galatasaraylı ve çok fanatik var. Onlar sayesinde tabii ki takip etme şansı yakaladım. Ben sadece Brüksel bölgesi başbakanıyım. Bana verilen görevler zaten yeterince zor. Öncelikle kendi görevlerimi yerine getirmekle meşgulüm" dedi.

DURSUN ÖZBEK: O DA BİR GALATASARAY TARAFTARI

Başkan Dursun Özbek ise, Brüksel Başkent Bölgesel Başbakanı Boris Dillies'in Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Özbek, "Misafirlerimize hoş geldin diyorum. Yuvamıza geldiler. Galatasaray bu mektepte kuruldu. Kendisiyle konuştum. O da bir Galatasaray taraftarı. Formamızı hediye ettim. Kendisi de Galatasaray'ı desteklediğini teyit etti. Bir Galatasaray taraftarı daha kazandık diyebilirim. İnşallah Galatasaray Spor Kulübü olarak da Belçika ile bugüne kadar zaten iyi olan ilişkilerimizin daha iyi olacağını düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz için son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu fakat güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ettiğim için mutluyum. Oyuncular, teknik ekip ve taraftarlarımızla birlikte Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bütün Galatasaraylıları da gerçekleşecek kutlamaya davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.