BŞEÜ Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni - Son Dakika
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BŞEÜ Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni

BŞEÜ Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni
16.06.2026 14:04
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Bahar Spor Müsabakaları ödül töreni düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni" düzenlendi.

BŞEÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu, BŞEÜ Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, üniversitenin kurulduğu günden bugüne sporun birleştirici gücünü her yıl bahar müsabakalarıyla yaşattıklarını söyledi.

Merkez ve ilçe kampüslerinden yaklaşık 1200 sporcu öğrenci ve personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Tohumcu, "Sporcularımız, müsabakalarda yalnızca yarışmadılar, aynı zamanda azmin, disiplinin ve dostluğun en güzel örneklerini sergilediler. Bugün burada ödül alanlar kadar, sahada mücadele eden herkes bizim için birer kazanan, birer kahramandır. Çünkü sporun gerçek zaferi, centilmence yarışmak, rakibe saygı göstermek ve kendi sınırlarını aşabilmektir. Bu ödül töreni, sadece başarıların takdimi değil aynı zamanda üniversitemizin birlik, beraberlik ve spor ruhunu kutladığı bir gündür." dedi.

Spor müsabakalarının yer aldığı slayt gösteriminin ardından BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları ve Fakülte Dekanları, futbol, basketbol, voleybol ve tenis ile farklı branşlarda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Rektör, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BŞEÜ Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni - Son Dakika

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