Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, antrenman görüntüleriyle dikkat çekti.

19 yaşındaki futbolcunun top hakimiyeti, ani yön değiştirmeleri ve dar alanda yaptığı çalımlar futbolseverlerin ilgisini çekti. Yamal'ın rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan kıvrak hareketleri, yaklaşan Galatasaray karşılaşması öncesinde daha da fazla konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY TARAFTARLARININ AKLINDA TEK SORU VAR

Barcelona'nın hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Lamine Yamal'ın antrenman performansı, sarı-kırmızılı taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

Genç yıldızın görüntülerini izleyen Galatasaraylıların aklına, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde nasıl durdurulacağı sorusu geldi.

GÖZLER RAMS PARK'TAKİ DEV MAÇTA

Galatasaray, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların karşılaşmada özellikle Yamal'ın bireysel yeteneklerine karşı nasıl önlem alacağı merak ediliyor.