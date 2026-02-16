TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 37 puanla sekizinci sırada bulunan Elazığspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftası'nda konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilen Elazığspor'da teknik direktör Adem Çağlayan'la yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Adem Çağlayan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar dileriz" denildi.
Böylece Elazığspor, bu sezon 3. kez teknik direktörünün görevine son verdi. Doğu ekibinde daha önce Fırat Gül ve Mustafa Sarılık'la da yollar ayrılmıştı.
Son Dakika › Spor › Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler - Son Dakika
