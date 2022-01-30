Bu sezon bisiklet şampiyonaları "Hasan Terzi ve Tuncer Salihoğlu" adına düzenlenecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2022 sezonu faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonalarının geçen ay hayatını kaybeden eski milli bisikletçi Hasan Terzi ve 2020 Aralık ayında hayatını kaybeden eski milli takım bisiklet antrenörlerinden Tuncer Salihoğlu adına düzenleneceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Camiamızın bu iki değerli kaybı bizleri derinden üzmüştür.

Bisiklet camiamızın tüm merhumlarının ruhu için 30 Ocak Pazar günü yatsı namazı vaktinde Alanya Alış Camisi'nde federasyon başkanlığımızca mevlit programı tertip edilecektir. Tüm arkadaşlarımızı duaya davet ederiz." ifadeleri kullanıldı.