Sezon başından bu yana Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki namağlup ünvanını Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlıların, ezeli rakibi karşısındaki en büyük güvencesi ise iç saha performansı. Bu sezon taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, bu seriyi sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

Avrupa'da 4 galibiyet, 1 beraberlik

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Marsilya'yı da 4-1 yendi. Kara Kartal, son olarak Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Siyah-beyazlılar ayrıca evinde oynaması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan Hapoel Beer Sheva maçını da 2-1 kazandı.

Ligde evinde 6'da 6

Süper Lig'de ise sahasında oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş; Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda ise rakip fileleri 17 kez sarsıp, sadece 3 gol yedi.

Beşiktaş, tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 11 maçın 7'sinde de kalesini gole kapattı.