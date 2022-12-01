Premier Lig ve Avrupa Ligi'nde yolunda doludizgin devam eden Arsenal, iki yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İngiliz devi, Ajax'tan Kudus ve Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.
Inter Live'da yer alan habere göre Arsenal, Inter'de başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Londra temsilcisinin transferi 30 milyon euroya bitirebileceği belirtildi.
Milli futbolcunun performansından oldukça memnun olan Inter'in ise Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmaya niyeti yok. İtalyan devi, 2024 yılında sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki futbolcunun mukavelesini uzatmak istiyor.
Son Dakika › Spor › İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi! Transfer maliyeti dudak uçuklatacak - Son Dakika