İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi! Transfer maliyeti dudak uçuklatacak - Son Dakika
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İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi! Transfer maliyeti dudak uçuklatacak

01.12.2022 10:57

Bu sezon Premier Lig'de büyük başarı gösteren Arsenal, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na gözünü dikti. Milli futbolcuyu yakından takip eden İngiliz devinin transferi 30 milyon euro maliyetle bitirebileceği konuşuluyor.

Premier Lig ve Avrupa Ligi'nde yolunda doludizgin devam eden Arsenal, iki yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İngiliz devi, Ajax'tan Kudus ve Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFERİ BİTİREBİLİRLER

Inter Live'da yer alan habere göre Arsenal, Inter'de başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Londra temsilcisinin transferi 30 milyon euroya bitirebileceği belirtildi.

INTER, SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Milli futbolcunun performansından oldukça memnun olan Inter'in ise Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmaya niyeti yok. İtalyan devi, 2024 yılında sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki futbolcunun mukavelesini uzatmak istiyor.

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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi! Transfer maliyeti dudak uçuklatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi! Transfer maliyeti dudak uçuklatacak - Son Dakika
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