3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Bucaspor 1928 art arda üçüncü yenilgisini evinde Bigaspor önünde aldı: 0-3.

Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 9'uncu dakikada Fatih Deniz, 52'de Berk Zerenman ile 57'nci dakikada Uğur Aygören'in golleriyle kazandı. Bucaspor 1928 bu sonuçla 8 puanla düşme potasından çıkamazken, Bigaspor ise puanını 26 yaparak play-off yarışını sürdürdü.