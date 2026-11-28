Buca'da Bucaspor 1928 evinde Bigaspor'a yenildi! Goller 9, 52 ve 57. dakikadaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, sahasında Bigaspor'a 0-3 yenilerek üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Ev sahibi 8 puanda kalıp düşme potasından çıkamazken konuk ekip, Fatih Deniz, Berk Zerenman ve Uğur Aygören'in golleriyle 26 puana ulaşarak play-off yarışını sürdürdü.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Bucaspor 1928 art arda üçüncü yenilgisini evinde Bigaspor önünde aldı: 0-3.
Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 9'uncu dakikada Fatih Deniz, 52'de Berk Zerenman ile 57'nci dakikada Uğur Aygören'in golleriyle kazandı. Bucaspor 1928 bu sonuçla 8 puanla düşme potasından çıkamazken, Bigaspor ise puanını 26 yaparak play-off yarışını sürdürdü.
Kaynak: DHA
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