Erhan Çelenk, Bucaspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Erhan Çelenk, Bucaspor'da

25.08.2022 17:42
Erhan Çelenk, Bucaspor'da

Bucaspor 1928, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bucaspor 1928, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Manisa FK forması giyen Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Akçaabat Sebatspor altyapısında başlayan Erhan Çelenk, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Altay ve Manisa FK takımlarının formalarını giydi. Deneyimli oyuncu, 346 resmi maça çıktığı kariyerinde 70 gol, 30 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Uşakspor transferde hız kesmiyor Uşakspor transferde hız kesmiyor Kocaelispor, Cihat Çelik'i renklerine bağladı Kocaelispor, Cihat Çelik'i renklerine bağladı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erhan Çelenk, Bucaspor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Erhan Çelenk, Bucaspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement