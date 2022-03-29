Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında

29.03.2022 12:17
Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu evinde Pazarspor'u 4-1 yenerek Play-Off yolunda yerini sağlamlaştıran Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu evinde Pazarspor'u 4-1 yenerek Play-Off yolunda yerini sağlamlaştıran Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Levent Gümüşdere düdük çalacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Amed Sportif'in Play-Off yarışında önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Bu maçta alacağımız 3 puan bizi çok avantajlı duruma getirecek" dedi. Maç öncesi Play-Off hattındaki iki takımın da 29'ar puanı bulunuyor. Amed'in Buca'dan 2 maç eksiği var.


YORUMLAR
500
Kuşadasıspor ve Kızılcabölük deplasmanda Kuşadasıspor ve Kızılcabölük deplasmanda Bucaspor 1928 rahatladı Bucaspor 1928 rahatladı

Futbol Federasyonu, Pazarspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement