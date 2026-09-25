Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş, Altay derbisinde deplasman yasağının iptalini ümit ediyor

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Buca spor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan rakip taraftarların deplasman tribününe alınmaması yönünde çıkan karar sonucunda açıklamalarda bulundu.

Deplasman yasaklarına gerek olmadığını ifade ederken sert ifadeler de kullanan Aktaş yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Adam gibi geleni misafir olarak görüp kimseye zarar vermeden geri göndereceğimizi, 2020'deki spor okulu baskınını ise, 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmak' olarak nitelendirilebileceğinden yani düşmanlık güdülerek yapılmadığını bildiğimi, kimseye birşey yapmayacağımızı, korkulanın olmayacağını, deplasman yasağını valiliğin iptal ederek Altay taraftarını maç heyecanından mahrum bırakmayacağını ümit ediyoruz."