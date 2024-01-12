Bucaspor 1928 Başkanı, yüksek bütçeli transferler yapacaklarını duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Büyükaktaş, sarı-lacivertli takıma yüksek bütçeli transferler yapacaklarını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de sular durulmuyor. Devre arasının gelmesiyle birlikte 11 önemli oyuncusunu kaybeden İzmir ekibi, daha sonra İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik firmasına satılacağıyla gündeme gelmişti. Taraflar anlaşamayınca bu satış gerçekleşmemiş ve iptal olmuştu. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Büyükaktaş da, yaşanan bu olaylardan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için kadro kuracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Geçmişte olduğu gibi bizzat kendim takımın başında olacağım. İş yoğunluğundan dolayı uzaklaştım ve dağılmış bir takım oluşmasına sebep oldum. Tüm her şeyin düzenli olarak yerine getirileceği ve başında benim olduğum Bucaspor 1928'imize transfer çalışmaları yaparak bugüne kadar harcanmış en yüksek bütçe ile takım kurmaya kararlıyız. Doğru transferlerle çok iyi olan gençlerimizi harmanlayıp o kupayı bu yıl alacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR