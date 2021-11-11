Bucaspor 1928 beyaz sayfa açtı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Cihan Erdil'le çıktığı ilk maçta Pazarspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bucaspor 1928, kara bulutları dağıttı. Son 3 maçını kaybedip zirve yarışının uzağında kalan sarı-lacivertliler bu galibiyetle 6'ncı sıraya yükselirken yeniden umut tazeledi. Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen Cihan Erdil, ilk maçında galip gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Erdil, "Takımla çok fazla zaman geçiremedim. Ancak Pazarspor gibi zorlu deplasmandan kazanarak dönmek çok önemli. İnanıyorum ki ilerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alıp zirve yarışından kopmayacağız" dedi. Bucaspor 1928, pazar günü evinde Amed Sportif'le karşılaşacak.