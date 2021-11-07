Bucaspor 1928'de Tolga Doğantez devre arasında gönderildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'a 5-1 kaybedip zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'in eşi görülmemiş şekilde maçın devre arasında gönderildiği öğrenildi. İlk yarıyı 5-0 geride kapatan Bucaspor 1928'de Doğantez ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Başkan Cihan Aktaş'ın ilk 45 dakika sonrasında Tolga Doğantez'le yolları ayırdığı bildirildi. Yönetim ise 5-1 sona eren maçın hemen ardından resmi açıklama yaparak Tolga Doğantez'le yolların ayrıldığını duyurdu. Futbolculuk senelerinde Beşiktaş'ın 100'üncü yılındaki şampiyonluğunda kadroda yer alıp birçok Süper Lig ve 1'inci Lig takımında forma giyen Doğantez, daha önce farklı dönemlerde Bucaspor'da çalışmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu hafta içinde yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor.

