Bucaspor 1928'den Transfer Yasağı İddialarına Yalanlama - Son Dakika
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Spor

Bucaspor 1928'den Transfer Yasağı İddialarına Yalanlama

Bucaspor 1928\'den Transfer Yasağı İddialarına Yalanlama

Bucaspor 1928, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kaynaklar Tesisleri'nde depoların inşa edildiği ve transfer yasağı cezası aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski Bakan Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle yeni bir spor tesisi kurulacağı müjdesi verildi.

22.05.2024 11:54
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Buca spor 1928'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kaynaklar Tesisleri'nde depoların inşa edildiği ve sarı-lacivertli kulübün transfer yasağı cezası aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, son günlerde gündeme gelen Kaynaklar Tesisleri'nin atıl hale geldiği ve FIFA'da Bucaspor'un eski oyuncusu Dady'den kaynaklanan borç yüzünden Bucaspor 1928'e transfer yasağı verildiği konularıyla alakalı resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kaynaklar Tesisleri'nde depoların inşa edildiği ve kulübümüzün transfer yasağı cezası aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Eski Bucasporlu oyuncu Dady'e olan borç yapılandırılmış olup taksitleri düzenli olarak tarafımızca ödenmektedir. Eski borçlar sebebiyle transfer yasağı cezası aldığımız haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tesis müjdesi

Öte yandan yapılan duyuruyla sarı-lacivertli kulübe tesis müjdesi verildi. Açıklamanın devamında, "Kaynaklar'da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın ve eski Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'nun da destekleriyle bize tahsis edilecek olan, 49 yıllığına kiralayacağımız arazide Bucaspor 1928'e yeni, yakışır, modern bir spor tesisinin kurulacağının kamuoyu tarafından bilinmesi önem arz etmektedir" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928'den Transfer Yasağı İddialarına Yalanlama - Son Dakika

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