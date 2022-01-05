Bucaspor'da imza şov: 8 futbolcunun sözleşmeleri yenilendi

Bucaspor 1928'de sezon sonunda kontratı bitecek 8 futbolcunun sözleşmeleri uzatıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 27 puanla 3. sırada tamamlayarak şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor'da teknik ekibin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla da sözleşmeler uzatıldı. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan sarı-lacivertliler, Akmet Aktaş, Berke Bıyık ve Ufuk Er ile 1+1 yıllık, Gökhan Köseoğlu ve Tunç Murat Behram ile 2 yıllık, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç ve Saruhan Fındıkcı ile de 2+1 yıllık olarak sözleşme yeniledi. İmza törenine Bucaspor Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gökhan ve Sportif Direktör Nihat Yılmaz da katıldı. - İZMİR