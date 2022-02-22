Bucaspor, yeniden çıkış arıyor - Son Dakika
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Bucaspor, yeniden çıkış arıyor

22.02.2022 14:35
Bucaspor, yeniden çıkış arıyor

Bucaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta konuk edeceği Eskişehirspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Bucaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta konuk edeceği Eskişehirspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Bucaspor 1928, yarın saat 13.00'de Eskişehirspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mahmut Gülle ve Mikail Can yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gökhan Alkayalar olacak. Yarınki maç öncesinde Bucaspor 1928, 36 puanla 3. sırada yer alırken, Eskişehirspor 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

Hedef galibiyet

Teknik Direktör Cihan Erdil'le beraber ligde 9 maçlık yenilgisizlik serisi yakalayan Bucaspor, ligin 24. haftada Kırşehir Belediye Spor deplasmanında yenilerek bu istatistiğini sürdüremedi. Bu maçın ardından sahasında Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra Ankara Demir deplasmanında yine aynı skorla beraberlik elde etmişti. Ligde 3 haftadır kazanamayan İzmir temsilcisi, 2. sıradan 3. sıraya düşerek rakipleriyle puan farkını açma şansını değerlendiremedi. Bucaspor, Eskişehirspor maçıyla almayı hedeflediği galibiyetle beraber yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Kurban kesildi

Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran sarı-lacivertliler, yaşadıkları şanssızlıkları kırmak için Kulüp Başkanı Cihan Aktaş, Asbaşkan Mehmet Sevinç, teknik heyet, idari kadro ve futbolcuların katılımıyla kurban kesti. - İZMİR

Bucaspor, yeniden çıkış arıyor
Bucaspor, yeniden çıkış arıyor
Bucaspor, yeniden çıkış arıyor

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Kaynak: İHA

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