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Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Son Dakika

Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

04.02.2022 08:26
Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 4 Şubat Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 4 Şubat Cuma hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

04.02.2022 MAÇ LİSTESİ

  • Ituano - Inter de Limeira– Brezilya Campeonato Paulista/ 01:00/ Bilyoner TV
  • Mirassol - Guarani– Brezilya Campeonato Paulista/01:00/ Bilyoner TV
  • U. Deportes - Cesar Vallejo– Peru Primera-Apertura/ 03:00/ Bilyoner TV
  • Bragantino - Sao Paulo– Brezilya Campeonato Paulista/03:30/ Bilyoner TV
  • Adelaide United - Sydney FC– Avustralya A Ligi/ 11:45/ Bein Sports 2- Bilyoner TV
  • Al Wahda - Al Urooba– BAE Arap Körfez Ligi/ 16:30/ Bilyoner TV
  • Al Ittihad - Al Sharjah– BAE Arap Körfez Ligi/ 19:00/ Bilyoner TV
  • Konyaspor - Giresunspor– Spor Toto Süper Lig/ 20:00/ Bein Sports 1
  • Kayserispor - Hatayspor– Spor Toto Süper Lig/ 20:00/ Bein Sports 2
  • Slaven Belupo - Sibenik– Hırvatistan 1. Ligi/ 20:00/ Bilyoner TV
  • Termalica - Jagiellonia– Polonya Ekstraklasa/ 20:00/ Bilyoner TV
  • Heidenheim - Hannover 96– Almanya Bundesliga 2/ 20:30/ Tivibu Spor 2- Bilyoner TV- Bein Sports beIN Connect
  • Nürnberg - Ingolstadt– Almanya Bundesliga 2/ 20:30/ Tivibu Spor 3- Bilyoner TV- Bein Sports beIN Connect
  • Alianza Atl. - Ayacucho– Peru Primera-Apertura/ 21:15/ Bilyoner TV
  • NAC Breda - Roda– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/Bilyoner TV
  • Dordrecht - Almere– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/ Bilyoner TV
  • FC Emmen - Oss– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/ Bilyoner TV
  • Volendam - Jong Utrecht– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/ Bilyoner TV
  • Ajax - Jong AZ– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/ Bilyoner TV
  • Jong PSV - Helmond– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/ Bilyoner TV
  • Maastricht - VVV Venlo– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/ Bilyoner TV
  • SC Telstar - De Graafschap– Hollanda Eerste Divisie/ 22:00/ Bilyoner TV
  • Lierse - Deinze– Belçika 1. B Ligi/ 22:00/ Bilyoner TV
  • Hertha Berlin - Bochum– Almanya Bundesliga/ 22:30/ Tivibu Spor 2-Bilyoner TV- Bein Sports Max 1
  • KGHM Zaglebie - Legia Varşova– Polonya Ekstraklasa/ 22:30/Bilyoner TV
  • Charleroi - Seraing– Belçika Pro League/ 22:45/ Bilyoner TV
  • Arbroath - Kilmarnock– İskoçya Championship/ 22:45/ Bilyoner TV
  • Birmingham - Sheffield Utd– İngiltere Championship/ 22:45/ Bein Sports Max 2-Bilyoner TV
  • Marsilya - Angers– Fransa Ligue 1/ 23:00/ Bein Sports 2- Bilyoner TV
  • Getafe - Levante– İspanya La Liga/ 23:00/ Bilyoner TV- Smart Spor HD- CBC Sport- Spor Smart
  • Burgos - Alcorcon– İspanya La Liga 2/ 23:00/ La Liga 123 Youtube-Bilyoner TV
  • Almeria - Ibiza– İspanya La Liga 2/ 23:00/ La Liga 123 Youtube-Bilyoner TV
  • Manchester Utd - Middlesbrough– İngiltere FA Cup/ 23:00/
  • Tivibu Spor 3 - Bilyoner TV
  • Cajamarca - Grau– Peru Primera-Apertura/ 23:00/ Bilyoner TV
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Son Dakika Spor Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Cuma bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Son Dakika
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