Buharkent\'te Çocuklar Basketbol Turnuvası

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen 'Kentin Çocukları Basketbol Turnuvası' Erkek Grubu karşılaşmaları, genç sporcuların centilmence mücadelesine sahne oldu.

Buharkent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu, 'Kentin Çocukları Basketbol Turnuvası' kapsamında oynanan Erkek Grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşmalarda genç basketbolcular, parkede hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmenlik ruhu içerisinde mücadele etti. Turnuva boyunca büyük heyecana sahne olan maçların ardından Buharkent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin spora teşvik edilmesi ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla benzer organizasyonların sürdürüleceğini belirtti.