Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

19.05.2022 13:18
Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan'ın kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Bulanık Spor Salonu'nda devam eden programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Protokolün gençlerin ve halkın bayramını kutlaması sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğretmenlerden oluşan halk oyunları ekibi ile okulların gösterisinin ardından sportif faaliyetlerde ve diğer alanlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören son buldu. - MUŞ

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Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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