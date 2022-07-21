Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz

21.07.2022 13:06
Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Geçen sezon yaşanan olaylardan ders alarak, aynı olayları bu sene yaşamamak için doğru transfer hamleleri yapıyoruz.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Geçen sezon yaşanan olaylardan ders alarak, aynı olayları bu sene yaşamamak için doğru transfer hamleleri yapıyoruz. Şu an 2 tane mevkiye transfer yapmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada kampı ve takımın genel durumunu değerlendirdi. 9 günlük kamp sürecinde takımın hem fiziksel hem taktik olarak iyi çalıştığı söyleyen Korkmaz, "Hazırlık maçları iyi gidiyor. Tabii ki bazen bu hazırlık maçlarında ve taktik antrenmanlarında hatalar oluyor. Biz de hatalar olmasını istiyoruz. O hataları, yanlışları resmi maça yansıtmamak için daha çok çalışıyoruz. Oyuncular ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Yeni gelen transferlerin takıma uyumu bu süreçte daha iyi. Hem takımla bütünleşiyorlar hem adapte oluyorlar hem de antrenmanda adaptasyon iyiye doğru gidiyor. Başka transferler de gelecek, anlaşıldı, onlarla imza aşamasına gelindi. 2 mevkide transfer yapacağız. Onlara çok titiz ve dikkatli davranıyoruz. Özellikle yönetici arkadaşlarımız şu ana kadar ki süreçte iyi çalıştılar. Bu iki mevkideki transferi yaptıktan sonra da bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AİLE ORTAMI YARATMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"Antrenmanda yapılan çalışmaların maça yansımasının kendisini mutlu ettiğini belirten Korkmaz, "Tabii ki hatalar, yanlışlar oluyor. Oyunculara özellikle söylüyorum kendinize güvenin, inanın ki saha içinde hata ve yanlış hem antrenman hem de hazırlık maçlarında olacak ki bunları gördükten sonra üzerine daha çok çalışacağız. Bunları en aza indireceğiz. Dolayısıyla istediklerimizi almaya başladık. Ben ve ekibim her zaman doğruları söyleyeceğiz. Kendimize göre doğru olan başkasına doğru olmayabilir. O fikre de saygı duyuyorum. 23 Haziran'daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum. O anki kadro yapısıyla şu anki arasında fark var. Özellikle yaptığımız transferler bana göre doğru hamlelerdi. Çünkü yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. O fikir alışverişlerinden sonra kulübün gelecek oyuncunun bu takıma hem maddi anlamda hem de manevi anlamda katkı vermesi gerektiğini düşündük. Aile ortamı yaratmak için uğraşıyoruz. Geçen sezon yaşanan olaylardan ders alarak, aynı olayları bu sene yaşamamak için doğru transfer hamleleri yapıyoruz. Şu an 2 tane mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Onun için de çok çalışıyoruz. Yöneticilerimiz de çok çalışıyor. O iki mevkiyi de halledersek istediğimiz transferleri yapmış olacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Bülent Korkmaz: '23 Haziran'daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum' Bülent Korkmaz: '23 Haziran'daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum' Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Kaynak: DHA

Bülent Korkmaz, Rizespor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:51 Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu
12:47 Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:25 Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 13:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement