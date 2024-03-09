Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstererek, "Maçın hakemi Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş. Bizimkilere gelince bağırmalar oldu. Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı. Bana 3 maç ceza aldıran hakemin 4 hafta sonra buraya maç verdiren MHK'ye de diyecek söz bulamıyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Alanyaspor'u tebrik ediyorum. 8 haftalık bir periyot içerisinde belki de en iyi oynadığımız maçı kaybettik. Bu bizim adımıza üzüntü verici. İyi oynarken kaybetmek üzüyor. Futbolcularımızı kutluyorum iyi mücadele ettiler. O kadar stresli ortamdan buraya geldiler. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum. O coşkuyu bizimle beraber yaşamaya başladılar. Maalesef mağlup ayrıldık" dedi.
"Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı"
Müsabakanın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösteren Uygun, "Maçın hakemi Ali Şansalan, Alanyasporlu futbolcularla sarmaş dolaş. Bizimkilere gelince bağırmalar oldu. Bu ülkede hakemlerimiz kendilerini geliştirmek zorunda. Hakemlerimizin gelişmesi için her şeyi söyleyen adamım. Hakemlerin gelişmeye niyetleri yok. Sistem belli, soran yok. Bugün bütün takdir haklarını bize verip, kart gösterdi. Bakacağız yapacak bir şey yok. Bütün takımların hepsi aynı stres içerisinde. Sen hakemsin adilsin, gördüğünü çalacaksın. Adamın omzuna vuruyor, yüzünü tutuyor sarı kart, neyse bakacağız. Maalesef mağlup ayrıldık. Futbolcularımı engelleyen bir hakem vardı. Bana 3 maç ceza aldıran hakemin 4 hafta sonra buraya maç verdiren MHK'ye de diyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Bülent Uygun, maçın hakemine tepki gösterdi - Son Dakika
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, EMS Yapı Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tekke, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a teşekkür etti ve takımının hedefinin ligde kalmak olduğunu belirtti.
Bodrumlu açık yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Kanalı ve Kuzey Kanalı'nı tamamlayarak en genç Türk sporcu unvanını aldı. Şimdi ise Yeni Zelanda Cook Strait geçişi için hazırlıklarını tamamladı. Türkoğlu, Oceans Seven parkurlarını tamamlayarak Guinness rekorunu da hedefliyor.
EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Corendon Alanyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından üzüntülerini dile getirdi. Uygun, iyi oynamalarına rağmen mağlubiyetin üzücü olduğunu belirtirken, hakem Ali Şansalan'ın tutumuyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüyle Konyaspor galip geldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 87-79 yendi. Maçın ilk periyodu 22-20, devre arası 34-37 ve üçüncü periyot ise 60-66 sonuçlandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeleri ziyaret etti. Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Konteyner Kenti ve Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Koç, çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilendi. Ayrıca, ramazan kolisi dağıtımına katıldı ve spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Cikalleshi'nin attığı 2 penaltı golüne karşılık Yusuf Erdoğan'ın golüyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 38-29 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 18-15 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, mücadeleden 38-29 galip ayrıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi. Maçın setleri 22-25, 18-25, 16-25 olarak sonuçlandı. Toplam süre ise 73 dakika oldu.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray maçı sonrası sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yönelik, 'Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir' dedi. Ayrıca, Eda Erdem'in Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Arat, Beşiktaş'ın web sitesi ve stadyum isim hakkıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Arat, camiaların büyüklerini rencide etmemeleri gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin tek sorununun başarısızlık olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yıldırım, son günlerdeki flaş açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?