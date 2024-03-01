Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yla 0-0 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek hak etmeden 3 puan alacaktık." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Sami Uğurlu hocama teşekkür ediyorum. Çok iyi bir takım kurmuş durumda. Oyun anlayışı ve kadro yapısıyla, yetenekli, etkili olabilecek futbolculara sahipler. Ligin en fazla 3. gol atan takımına karşı gol yemeden, pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek hak etmeden 3 puan alacaktık. Eldeki kadroyla iyi mücadele eden, taktik anlayışı iyi bir Sivasspor vardı. Futbolcu kardeşlerime ve buraya taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 yenerek 16. galibiyetini elde etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
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