Bundesliga\'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta oldu! İşte başına geçtiği takım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Marie-Louise Eta'yı getirdiğini açıkladı. Eta, Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.

Budesliga'nın 29. haftasında deplasmanda lig sonuncusu Heidenheim'a 3-1 mağlup olan Union Berlin'de teknik direktör Steffen Baumgart ile yollar ayrılmıştı. 

UNION BERLIN'DE MARIE-LOUISE ETA DÖNEMİ

Berlin ekibi, eski futbolcu ve teknik direktör Marie-Louise Eta'nın takımın başına getirildiğini duyurdu.  Union Berlin'de yardımcı antrenörlük ve alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan 34 yaşındaki Marie-Louise Eta'nın, sezon sonuna kadar A takımın başında yer alacağı belirtildi.

BUNDESLIGA TARİHİNDE BİR İLK

Böylece Bundesliga tarihinde ilk kez bir kadın, A takım seviyesinde teknik direktörlük görevine getirilmiş oldu. Bundesliga'da son 3 maçtır kazanamayan Union Berlin 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:04:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.