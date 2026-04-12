Bundesliga\'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta oldu! İşte başına geçtiği takım

Budesliga'nın 29. haftasında deplasmanda lig sonuncusu Heidenheim'a 3-1 mağlup olan Union Berlin'de teknik direktör Steffen Baumgart ile yollar ayrılmıştı.

UNION BERLIN'DE MARIE-LOUISE ETA DÖNEMİ

Berlin ekibi, eski futbolcu ve teknik direktör Marie-Louise Eta'nın takımın başına getirildiğini duyurdu. Union Berlin'de yardımcı antrenörlük ve alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan 34 yaşındaki Marie-Louise Eta'nın, sezon sonuna kadar A takımın başında yer alacağı belirtildi.

BUNDESLIGA TARİHİNDE BİR İLK

Böylece Bundesliga tarihinde ilk kez bir kadın, A takım seviyesinde teknik direktörlük görevine getirilmiş oldu. Bundesliga'da son 3 maçtır kazanamayan Union Berlin 32 puanla 11. sırada yer alıyor.