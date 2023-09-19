Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Güncelleme: 19.09.2023 10:46

Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasındaki kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kazgan'ın yanındaki şahıslardan birinin belinde silah olduğu, Cebeci'nin ise o esnada Kazgan'ı ringe davet ettiği görülüyor.

Vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Sosyal medyadan birbirlerine düelloya davet eden ikili, dün akşam bir araya gelerek kavga etti. Kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞAHISLARDAN BİRİ SİLAHLI

Bahsi geçen görüntülerde Kazgan'ın yanındaki şahıslardan birinin belinde silah olduğu, o esnada Cebeci'nin Kazgan'ı ringe davet ettiği görülüyor. Görüntüleri izleyenler "Bunlar nasıl sporcu?" demekten kendini alamadı.

kavga, 3. Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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