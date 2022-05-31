Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemle ilgili soruları yanıtladı Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes ile oynadıkları son maçta yaşananların organizasyon bozukluğundan kaynaklandığını söyledi.

Burak Elmas, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın forma sponsorluğu için 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile yapılan anlaşmanın imza töreninden sonra gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Elmas, ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında oynanan play-off yarı final serisi ikinci maçında yer sorunu nedeniyle salonu terk etmesiyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Birinci maça gittik çok güzel bir galibiyet aldık. O maçta herhangi bir sorun yaşanmadı fakat ikinci maçta sadece benim, Galatasaray Spor Kulübü Başkanının oturması gereken yerin nerede olduğu konusundan ziyade birçok olay yaşandı. Bize verilen biletlerde, bizim üyemiz olan birçok arkadaşımız tek tek oradan çıkartılmaya da çalışıldı. Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı. Anadolu Efes Başkanının, yönetim kurulunun bu konuda herhangi bir dahlinin olduğunu, böyle bir talimat verdiklerini asla düşünmüyorum. Kendilerini tanıyorum. Herhalde bazı profesyonel arkadaşların almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlık sebebiyle organizasyon hataları olmuş olabilir. Galatasaray Kulübü olarak zaten orada gereken tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan Avrupa'da almış oldukları başarıyı ilk kutlayan kulüp olmamıza rağmen böyle bir şey ile karşılaşıyor olmamızdır. Galatasaray'ın bu seviyede mücadele etmesi herhalde beklenmiyordu. Bu konuda fazla konuşulacak bir şey yok. Bu saha dışı bir olaydır. Saha içinde zaten oyuncular, teknik heyet mücadelelerine devam ediyor."

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonunun 16 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili göreve geldiğimiz ilk günkü beklentimiz ile bugünkü beklentimiz arasında hiçbir fark yok. Biz baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. Önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe hiçbir zaman gerçek anlamda adaleti sağlayamazsınız. Biz şeffaf, kurulların ahbap çavuş ilişkisiyle oluşturulmadığı, kulüplere göre farklı kararların alınmadığı bir federasyon istiyoruz. Kısa sürede çözülemeyecek sorunlar var. Çözümün ilk adımlarını atacak, şeffaf bir yönetim arzu ediyoruz. Diğer kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türk futbolu adına en doğru kararı verme adına gelişmeleri izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Elmas, Galatasaray Kulübünde son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Süreçle ilgili konuşulacak çok şey var. Muhakkak icraatın içinde olan başkan ve yönetim yaptığı hatalardan kaçamaz. Galatasaray normal bir dönemden geçmiyor. Uzun vadeli bir stratejik plan yapması lazım. Buna bağlı kalması lazım. Galatasaray'ın buradan çıkması için yeterli gücü ve imkanı vardır. Biz bunu yapmaya çalıştık. Uygulamada bazen hata olabilir. Konuşacak çok zamanımız olacak. Bu süreci bizlerin değerlendirmesinden ziyade Galatasaraylıların değerlendirmesi lazım. Biz dönemimiz bittikten sonra da gerekli bilgilendirmeyi yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra Galatasaray içerisinde çok geniş çaplı birlikteliğin oluşmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra Galatasaray'da bir görüş, düşünce ve inanış mücadelesi yaşanacak. Bu mücadele de herkes kendine bir taraf belirleyecek."