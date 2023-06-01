Burak Yılmaz'ın "Seni Beşiktaş'a bekliyoruz" diyen taraftara eliyle yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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Burak Yılmaz'ın "Seni Beşiktaş'a bekliyoruz" diyen taraftara eliyle yaptığı hareket olay oldu

01.06.2023 10:15

Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un maçını izlemeye giden Burak Yılmaz, stat çıkışı büyük ilgi gördü. Yılmaz bir taraftarın, "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz." sözlerine ise eliyle "Tamam" işareti yaparak karşılık verdi. Deneyimli santrforun bu tepkisi sonrası Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı sosyal medyayı yangın yerine döndürdü ve "Burak Yılmaz geri dönüyor" yorumunda bulundu.

Fortuna Sittard kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz'ın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. Son olarak Eyüpspor'un maçında görüntülenen deneyimli golcünün, bir Beşiktaş taraftarına tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

"BURAK AĞABEY, BEŞİKTAŞ'A BEKLİYORUZ"

Burak Yılmaz, yakın arkadaşı Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un Bodrumspor ile oynadığı karşışma sonrası stattan ayrılırken büyük ilgi gördü. Yılmaz kalabalığın içindeki bir Beşiktaş taraftarının, "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz." sözlerine ise eliyle "Tamam" işareti yaparak karşılık verdi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Deneyimli golcünün bu tavrı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada bazı Beşiktaşlılar, "Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor." yorumlarında bulundu.

Burak Yılmaz'ın 'Seni Beşiktaş'a bekliyoruz' diyen taraftara eliyle yaptığı hareket olay oldu
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Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'ın 'Seni Beşiktaş'a bekliyoruz' diyen taraftara eliyle yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz'ın "Seni Beşiktaş'a bekliyoruz" diyen taraftara eliyle yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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