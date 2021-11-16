Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
16.11.2021 18:24
2022 Dünya Kupası Elmeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Play-off biletini büyük oranda cebine koyan Ay-Yıldızlı ekip, Hollanda-Norveç maçının sonucuna göre Katar'a direkt gidebilir. Önemli maç öncesinde Burak Yılmaz, takımla toplantı yaptı. Kaptan takım arkadaşlarını uyarırken, "Hollanda-Norveç maçı da bizim için önemli ancak sadece kendi maçımıza odaklanmak zorundayız. Eğer biz kazanamazsak, diğer maçın da önemi kalmaz" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası yolunda belki de en kritik maçına Karadağ karşısında çıkacak. Ay-Yıldızlı ekipte zorlu mücadele öncesinde kaptan Burak Yılmaz takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu.
"AKILLAR SADECE SAHADA OLMALI"
Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun, "Hollanda- Norveç maçı da bizim için önemli ancak sadece kendi maçımıza odaklanmak zorundayız. Eğer biz kazanamazsak, diğer maçın da önemi kalmaz. Akıllar sadece sahada olmalı. 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor " ifadesini kullandığı öğrenildi.
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