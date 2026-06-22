Burhaniye'de Babalar Günü Basketbol Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de Babalar Günü Basketbol Etkinliği

Burhaniye\'de Babalar Günü Basketbol Etkinliği
22.06.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babalar Günü'nde Burhaniye'de sporcular ve veliler basketbol maçında bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, Babalar Günü kapsamında sporcular ve velileri sahada bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren basketbol takımı, anlamlı bir organizasyona imza attı.

Basketbol antrenörü Alperen Günaydın koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, geleceğin yıldız basketbolcuları bu kez parkede en özel destekçileri olan babalarıyla karşı karşıya geldi. Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen özel basketbol maçında, sporcular ve veliler kıyasıya ama bir o kadar da eğlenceli bir mücadele sergiledi. Turnuva havasında geçen müsabakada babalar çocuklarıyla aynı sporu deneyimlemenin mutluluğunu yaşarken, genç sporcularda babalarına karşı oynamanın heyecanını tattı. Etkinlik ile görüşlerini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, bu tür organizasyonların aile içi iletişimi güçlendirdiğini ve çocukların spora olan bağlılığını artırdığını ifade etti. Veliler ise çocuklarıyla sahayı paylaşmaktan gurur duyduklarını belirterek, organizasyonu düzenleyen Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ve antrenör Alperen Günaydın'a teşekkürlerini iletti. Maç, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları çekimi ve tebriklerle son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Babalar Günü, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye'de Babalar Günü Basketbol Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Sacha Boey’in hayalleri suya düştü Galatasaray’dan karar Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar
Okan Buruk’tan milli yıldıza telefon: Galatasaray’a gel Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
CHP’li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor Gözler yarınki toplantıda CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma

14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:46
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 14:37:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Babalar Günü Basketbol Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.