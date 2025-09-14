Burnley-Liverpool Maçında Nefes Kesen Son Dakika Golü

Premier Lig'in 4. hafta maçında Burnley ile Liverpool karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada penaltı vuruşundan Muhammed Salah kaydetti. Premier Lig'de 188 gole ulaşan Muhammed Salah, Andy Cole'u (187) geride bırakarak lig tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligdeki puanını 12'ye yükseltirken Burnley ise 3 puanda kaldı. İngiliz devi Liverpool, ligin bir sonraki maçında sahasında Everton'u ağırlayacak. Bunrley ise Nottingham Forest'i konuk edecek.
