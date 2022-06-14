Burnley'nin teknik direktörlüğünü Kompany yapacak - Son Dakika
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Burnley'nin teknik direktörlüğünü Kompany yapacak

14.06.2022 15:50
Burnley'nin teknik direktörlüğünü Kompany yapacak

İngiltere Championship (2. lig) ekibi Burnley'de teknik direktörlüğe Vincent Kompany getirildi.

İngiltere Championship (2. lig) ekibi Burnley'de teknik direktörlüğe Vincent Kompany getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, aktif futbol kariyerinde Belçika Milli Takımı ve İngiliz ekibi Manchester City'nin kaptanlığını üstlenen 36 yaşındaki Kompany ile anlaşmaya varıldı.

Altyapısından yetiştiği ve profesyonelliğe adım attığı Anderlecht Kulübüne, 2019 yazında oyuncu-teknik direktör olarak dönen Kompany, bir yıl sonra futbolu bıraktı ve tam zamanlı teknik direktör olarak görevini sürdürdü.

Kompany yönetimindeki Anderlecht, geçen sezon Belçika Birinci Ligi'ni 3. sırada bitirdi, Belçika Kupası'nda ise final oynadı.

Burnley, 2016-2017 sezonundan beri mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'i 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

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Kaynak: AA

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