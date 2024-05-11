Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nde Yeni Başkan Seçildi

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Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nde yapılan olağan genel kurulda, kulübün yeni başkanı Muhammet Aydın oldu.

Bursa'nın sporcu fabrikası Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde kongre heyecanı yaşandı. BUSKİ Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra kulüp yöneticileri de katıldı. Toplantıda yapılan açık oylama sonucu, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Kulübün yeni başkanı ise Muhammet Aydın oldu.

"Sporu toplumun bütününe yaymak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer ve yönetim kurulu üyelerine kulübe yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Muhammet Aydın ve ekibine de yeni dönemde başarılar dileyen Başkan Bozbey, başarı çıtasını daha yukarı çıkarmak adına yönetimin destekçisi ve takipçisi olacaklarını söyledi. 1980 yılında kurulan Büyükşehir Belediyespor'un köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Geçmişten bugüne birçok önemli sporcumuz burada yetişti. Bursa Büyükşehir Belediyespor aslında bir amatör spor kulübüdür. Profesyonel branşları değil, amatör branşları destekleyen bir spor kulübüdür. Hedefimiz tesislerle birlikte çalışma alanlarını çoğaltarak daha çok gencin spor yapmasına imkan sağlamak. Sporu daha küçük yaşlara indirgeyerek toplumun bütününe yaymak istiyoruz. Başarı önemli bir tetikleyicidir. Ancak spor bilincinin ve spor kültürünün aşılanması hepsinden daha önemlidir. Bu kültürü erken yaşlarda çocuklarımıza aşılayabilirsek çok daha fazla madalya ve başarı bu kente gelecektir. Büyükşehir Belediyespor'a hizmet eden tüm branşlardaki sporculara, sorumlu eğitmenlere yardımcı ekiplere teşekkür ediyorum. Spor bilincini geliştirme maksadıyla çocuklarını spor alanlarımıza getiren ailelere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Oy birliğiyle Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Muhammet Aydın, önceki yönetime kulübe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Aydın, kulübü daha ileri götürmek için mücadele edeceklerini dile getirdi. Önceki dönem kulüp başkanı Gökhan Dinçer ise, kulübün sportif başarılarının devam edeceğini inandığını söyleyerek, bundan sonra da kulübe elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Yapılan oylama sonucu, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yönetim kurulu, Muhammet Aydın, Oğuzhan Şahinkaya, Mehmet Yıldız, Yalçın Işıkyıldız, Ersin Yılmaz, Besim Hacıoğulları, Turan Şenocak, Cemil Ünlü, Ahmet Can Yavuz, Samet Kurumahmut, Mustafa Şenyurt ve Semih Omurca'dan oluştu.

Denetim Kurulu üyeleri ise Hamit Işık, Gökay Azak ve Mesut Öztürk'ten oluştu. - BURSA