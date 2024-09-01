Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

01.09.2024 10:11  Güncelleme: 10:17
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

Paris'te devam eden 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadeleden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, gümüş madalya kazandı. Organizasyonda P2 SH1 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporcu, eleme atışlarını 5. sırada tamamladıktan sonra finalde Bursa'ya Paralimpik Oyunları madalyasını getirmeyi başardı. Önemli organizasyonun eleme atışlarında 560 puanla 5. olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, finalde çok istediği madalyaya ulaştı. Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu, finalde 231.1 puan toplayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aysel Özgan, böylece 5. kez katıldığı Paralimpik Oyunları'ndan ikincilik madalyasıyla dönmeyi başardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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