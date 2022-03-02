Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un son maçında sakatlanan oyuncu Claudia Cuic sezonu kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen cumartesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasının son periyodunda pota altında yaşanan mücadele sonrasında Cuic'in dizinden sakatlandığı belirtildi.
Oyuncunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve tedavi sürecine başlandığı duyuruldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Claudia Cuic sezonu kapattı - Son Dakika