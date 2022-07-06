Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci uluslararası usta normunu da aldı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci uluslararası usta normunu da aldı

06.07.2022 10:37
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci uluslararası usta normunu da aldı

28 Haziran 2022-2 Temmuz 2022 tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde oynanan ve 28 ülkeden 400 sporcunun katıldığı Sırbistan Satranç Açık 2022'de mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç yıldızı FM Yağız Kaan Erdoğmuş son tur öncesi ikinci uluslararası usta...

28 Haziran 2022-2 Temmuz 2022 tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde oynanan ve 28 ülkeden 400 sporcunun katıldığı Sırbistan Satranç Açık 2022'de mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç yıldızı FM Yağız Kaan Erdoğmuş son tur öncesi ikinci uluslararası usta normunu almayı başardı.

İlk 8 turun ardından 3 büyük ustayı yenen sporcumuz 2584 elo performansı ile +42 rating kazandı. Bu sonuçla Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası usta olma şartlarından biri olan 2400 rating barajını da geçmiş oldu. Yağız Kaan Erdoğmuş, bir norm daha almayı başarırsa Türkiye'nin en genç uluslararası satranç ustası olacak.Yağız Kaan, son tur karşılaşacağı Azeri rakibi GM Muradli'yi yenerse ilk büyük usta normunu da kazanmış olacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci uluslararası usta normunu da aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci uluslararası usta normunu da aldı - Son Dakika
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