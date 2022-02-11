Üye Girişi
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş başarıya doymuyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş başarıya doymuyor

11.02.2022 15:33
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş başarıya doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı'nın Avrupa ve Dünya şampiyonu, 2011 doğumlu yıldız sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 30 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Uluslararası Caissa Hotel GM Norm Turnuvası-Plati Grubu yarışmasında 2 bin 300 Elo barajını geçerek FM...

Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı'nın Avrupa ve Dünya şampiyonu, 2011 doğumlu yıldız sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 30 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Uluslararası Caissa Hotel GM Norm Turnuvası-Plati Grubu yarışmasında 2 bin 300 Elo barajını geçerek FM (FIDE Master: Dünya Satranç Federasyonu Ustası) unvanını almaya hak kazandı. Bu sonucun ardından Yağız Kaan Erdoğmuş, Dünya Satranç Federasyonu güncel rating listesinde FM unvanlı en genç sporcu olacak.

2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2021 Haziran ayında da CM unvanını almaya hak kazanmıştı. 2021 yılında FIDE Online Dünya Küçükler Hızlı Şampiyonası'nda da 10 yaş kategorisinde Dünya şampiyonu olmayı başaran başarılı satranççı Elo listesinde kendi yaş grubunda dünya sıralamasında birinciliğini korumaya devam ediyor. - BURSA

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Bursa, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş başarıya doymuyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:39:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağız Kaan Erdoğmuş başarıya doymuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement