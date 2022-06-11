Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarının ilk günü tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarının ilk günü tamamlandı

11.06.2022 23:50
Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarının ilk günü tamamlandı

Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarının ilk gününü, ENKA Spor Kulübü önde tamamladı.

Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarının ilk gününü, ENKA Spor Kulübü önde tamamladı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde ve Osmangazi Atletizm Salonu'nda yapılan müsabakalarda ilk gün sona erdi.

Kadınlarda üç adım atlamada ENKA Spor Kulübünden Tuğba Danışmaz, kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek 14.15 metre dereceye ulaştı. Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında Melike Malkoç, Mizgin Ay, Şevval Ayaz ve Zülha Armutçu'dan oluşan Fenerbahçe takımı, daha önce kendilerinde bulunan 23 Yaş Altı Türkiye rekorunu geliştirerek 45.32'lik derece elde etti.

Kadınlarda 74, erkeklerde de 75 puanı toplayan ENKA Spor Kulübü ilk günü önde tamamladı. İlk gün sonunda Fenerbahçe kadınlarda 73, erkeklerde de 71 puanla ikinci, Galatasaray erkeklerde 54 puanla üçüncü, kadınlarda ise Beşiktaş 52 puanla üçüncü oldu.

Ligde 1. kademe yarışları yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarının ilk günü tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Atletizm Turkcell Süper Ligi 1. Kademe Yarışlarının ilk günü tamamlandı - Son Dakika
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