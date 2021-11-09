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Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti - Son Dakika

Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti

09.11.2021 13:47

Bursa'da İnegöl Mobilyaspor-Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasındaki kavga amatör kameralara yansıdı. İnegöl'den kaptan Alican Karaağaç, rakibine sert müdahale yapınca atıldı. Sonra saha karıştı. Rakip oyuncu Burak Işıklar, kulübeden sahaya girip kramponla Melik Taşkesen'e saldırdı. Yaralan futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynanan İnegöl Mobilyaspor- Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasındaki kavga amatör kameraya yansıdı.

Oynanan karşılaşmayı hakemler Metin Hacıoğlu, Celal Taşçı ve Cengizhan Bayram yönetti. Maçta 3 kırmızı kartın çıktığı gergin bir ortamda oynandı.

Maçın hemen başında 11. dakikada konuk Kazıklıspor Furkan Uğur ile 1-0 öne geçti. 34. Dakikada Çağatay Caneki'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mobilyaspor 35. Dakikada Samet Aslan ile beraberliği yakaladı 1-1. Mobilyasporun beraberliği fazla sürmedi. Kazıklıspor adına ilk golü atan Furkan Uğur takımını 38. Dakikada 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan galibiyet için yüklenen Mobilyaspora Kazıklıspor kontra ataklar ile karşılık verdi ve 49 -66. Dakikalarda Sedat Sarıoğlu ile 2 gol bularak skoru 1-4 e getirdi.

Mobilyaspordan takım kaptanı Alican Karaağaç rakibine müdahalesi sonucu direk kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

90+3 dakikada oyundan çıkan Burak Işıklar kulübeden saha içinde girerek rakip takımın oyuncusu Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı kramponla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan futbolcu Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Tansiyonu yüksek maçı deplasmanda 4-1 kazanarak Kazıklıspor önemli bir 3 puan aldı. - BURSA

Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti
Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti
Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti
Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti
Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti
Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti
Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti

oyunlar, İnegöl, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti - Son Dakika Spor


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