Bursa\'da Yüzme Şampiyonu Oldular

Bursa Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu öğrencileri Küçük Kızlar Yüzme Şampiyonasında Türkiye şampiyonluğu aldı.

Okullar arası Küçük Kızlar ve Erkekler Yüzme Türkiye Şampiyonası 16-17 Mayıs tarihlerinde Bursa Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Şampiyona Türkiye genelinden 87 okuldan 292 sporcunun katılımı ile yapıldı. 2 gün süren yarışlar sonunda Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Küçük Kız Yüzme takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Erkek takımı da Türkiye Dördüncüsü oldu. Şubat ayında Bursa Şampiyonu olan Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Nisan ayında İstabul da yapılan yarışlarıda grup birincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Küçük Kız Yüzme takımı Bursa'da Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Küçük Erkek Yüzme takımı da Türkiye Dördüncüsü oldu.

Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük okul olarak yeni açıldıklarını, akademik başarının yanında öğrencilerimizi spor ve sanat alanlarında desteklediklerini söyledi. Öğrencilerinin Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu dile getiren Yürük, "Bursa'mıza ve okulumuza Küçük Kız ve Erkeklerde 2 Türkiye kupası kazandırdıkları için öğrencilerimle gurur duyuyoruz. Bu başarının elde edilmesinde büyük emek veren öğrencilerimize öğretmenlerimize velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederiz" dedi ve bu başarıyı okulu yapan hayırsever Sabahattin Gazioğlu'na hediye etti. - BURSA