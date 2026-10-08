Bursa İl Güvenlik Kurulu kararıyla Mardin 1969 Spor taraftarı tribüne alınmayacak - Son Dakika
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Bursa İl Güvenlik Kurulu kararıyla Mardin 1969 Spor taraftarı tribüne alınmayacak

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Bursa İl Güvenlik Kurulu kararıyla Mardin 1969 Spor taraftarı tribüne alınmayacak
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Bursa İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda, TFF 1'inci Lig'de oynanacak Bursaspor-Mardin 1969 Spor maçında konuk taraftarlar deplasman tribününe alınmayacak. 11 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanacak maçta Mardin 1969 Spor taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak.

BURSASPOR'UN pazar günü sahasında oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasında konuk takım taraftarları tribündeki yerini alamayacak.

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak Bursaspor-Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde deplasman tribünüyle ilgili karar çıktı. Bursa İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Mardin 1969 Spor taraftarlarının karşılaşmada deplasman tribününe girişine izin verilmeyecek. Böylece pazar günü Mardin 1969 Spor, taraftar desteğinden yoksun olarak Bursaspor karşısına çıkacak ve deplasman tribününde konuk takım taraftarları yer alamayacak.

Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki karşılaşma 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuBursasporGüvenlikMardinFutbolBursaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İl Güvenlik Kurulu kararıyla Mardin 1969 Spor taraftarı tribüne alınmayacak - Son Dakika
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