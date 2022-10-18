Bursa spor haberi: Osmangazi Mahallesi spor kompleksine dönüyor - Son Dakika
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Bursa spor haberi: Osmangazi Mahallesi spor kompleksine dönüyor

18.10.2022 14:35
Bursa spor haberi: Osmangazi Mahallesi spor kompleksine dönüyor

Bursa haberler: Tokat'ın Turhal ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yanına yapımı devam eden kapalı spor salonu ile Osmangazi Mahallesi spor kompleksine dönüşüyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu yanına yapımı devam eden kapalı spor salonu ile Osmangazi Mahallesi spor kompleksine dönüşüyor.

Turhal Belediyesi gençlerin spora yönlendirilmesi, kent genelindeki spor alanlarının modernize edilerek daha da verimli şekilde kullanılması için proje üretiyor. Turhal'da bir ilk olma özelliği taşıyan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yanına 2021 yılının eylül ayında temeli atılarak inşasına başlanan kapalı spor salonunda çalışmalar devam ediyor. 500 kişilik seyirci kapasiteli 30 araçlık otoparkı ve voleybol, hentbol, basketbol ve tenis sahalarının bulunacağı kapalı spor salonunda çatı kapatma çalışmalarına geçildi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, inşaat sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yıl sonuna kadar tesisteki çalışmaların bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Bekler, "Osmangazi Mahallemiz bir kısmında güreş eğitim merkezi hemen aşağısında kapalı yüzme havuzumuzla beraber bir spor kompleksi haline gelecek. Turhallı gençlerin, sporu seven gençlerimizin ilçemizin ismini ülkemizde ve bütün dünyada duyurmak için gösterdikleri çabaya bizde bu vesile ile gayret gösterip destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Turhal, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa spor haberi: Osmangazi Mahallesi spor kompleksine dönüyor - Son Dakika

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