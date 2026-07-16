Belediyesporlu Aras Önkür\'den uluslararası başarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Aras Önkür, Avusturya'da düzenlenen 'Next Move Together' Viyana 2026 Açık Satranç Turnuvası'nda ikinci olmayı başardı.

Klasik, hızlı ve yıldırım satranç olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 8 ülkeden toplam 122 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yıldız takım sporcularından Aras Önkür, klasik satrançta 3 puan, hızlı satrançta 4,5 puan ve yıldırım satrançta ise 5,5 puan elde etti. Başarılı sporcu, üç turnuvada aldığı puanlarla oluşturulan genel klasman sıralamasında ikinci olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. - BURSA