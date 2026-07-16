Belediyesporlu Aras Önkür'den uluslararası başarı - Son Dakika
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Belediyesporlu Aras Önkür'den uluslararası başarı

Belediyesporlu Aras Önkür\'den uluslararası başarı
16.07.2026 16:13  Güncelleme: 16:15
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Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Aras Önkür, Avusturya'da düzenlenen 'Next Move Together' Viyana 2026 Açık Satranç Turnuvası'nda 8 ülkeden 122 sporcu arasında genel klasmanda ikinci oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Aras Önkür, Avusturya'da düzenlenen 'Next Move Together' Viyana 2026 Açık Satranç Turnuvası'nda ikinci olmayı başardı.

Klasik, hızlı ve yıldırım satranç olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 8 ülkeden toplam 122 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yıldız takım sporcularından Aras Önkür, klasik satrançta 3 puan, hızlı satrançta 4,5 puan ve yıldırım satrançta ise 5,5 puan elde etti. Başarılı sporcu, üç turnuvada aldığı puanlarla oluşturulan genel klasman sıralamasında ikinci olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avusturya, Viyana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediyesporlu Aras Önkür'den uluslararası başarı - Son Dakika

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