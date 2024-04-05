Bursaspor - 1461 Trabzon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Bursaspor - 1461 Trabzon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Bursaspor - 1461 Trabzon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Bursaspor Kulübü, 1461 Trabzon'la oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Satışa çıkan biletlerin en ucuzu 50 TL olarak belirlendi. Maç 7 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak.

05.04.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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Bursaspor Kulübü, 1461 Trabzon'la oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Saat 11.00 itibarıyla satışa çıkan biletlerin en ucuzu 50 TL.

TFF 2. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Bursaspor - 1461 Trabzon maçının biletleri satışa çıktı. 7 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maçın en ucuz bileti 50 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor - 1461 Trabzon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor - 1461 Trabzon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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