Bursaspor - 1461 Trabzon Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor dış sahada daha başarılı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci kez takımın başına geldiği dönemde dış sahada 21 puan toplarken, iç sahada ise 19 puan aldı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Trezeguet ise dış sahada attığı 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.