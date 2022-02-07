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Bursaspor 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak - Son Dakika

Bursaspor 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak

07.02.2022 15:34
Bursaspor 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak

Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup eden Bursaspor, önündeki 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak.

Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup eden Bursaspor, önündeki 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-beyazlılarda hedef zorlu süreçten maksimum puanla ayrılmak.

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bursaspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Yeşil-beyazlı takım önündeki 5 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynayacak. Cuma akşamı Samsunspor deplasmanına gidecek olan Bursaspor, daha sonra evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar bundan sonra 3 deplasmana üst üste çıkacak. Ankaragücü deplasmanı ile maratona başlayacak olan Bursaspor, ardından Bolu'ya gidecek. Yeşil-beyazlı takım son olarak da erteleme maçı için İstanbul'un yolunu tutacak ve Eyüpspor'la karşılaşacak. - BURSA

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Spor Toto, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak - Son Dakika Spor


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