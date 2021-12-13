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Bursaspor'a teknik direktör dayanmıyor - Son Dakika

Bursaspor'a teknik direktör dayanmıyor

13.12.2021 14:04
Bursaspor'a teknik direktör dayanmıyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, bu sezon üç teknik adamla yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, bu sezon üç teknik adamla yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, dördüncü kez teknik direktör arayışına başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollar ayrıldı. Mustafa Er ve Fatih Tekke'yle birlikte bu sezon üçüncü kez teknik adamıyla yol ayrılığına giden yeşil-beyazlı kulüp, dördüncü kez teknik direktör arayışına başladı. Mustafa Er'in istifa etmesiyle birlikte 2. haftada oynanan Erzurumspor maçına antrenör Ali Aköz'le çıkan Bursaspor, geride kalan 15 haftada dört farklı isimle maçlara çıkarak dikkat çeken bir rekora da imza attı. Bursaspor yönetimi, Perşembe günü oynanacak olan Ümraniyespor maçına kadar yeni bir ismi takımın başına getirip, istikrar arayacak. Gündemde, Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Yalçın Koşukavak gibi teknik direktörlerin isimleri var. - BURSA

Bursaspor'a teknik direktör dayanmıyor

Fatih Tekke, Mustafa Er, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'a teknik direktör dayanmıyor - Son Dakika Spor


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