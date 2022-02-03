Üye Girişi
Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu - Son Dakika

Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu

03.02.2022 12:07
Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu

Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçın hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçın hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Altınordu maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılığını Murat Şener ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. 5 Şubat Cumartesi günü Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da oynancak. - BURSA

YORUMLAR
500

Bülent Birincioğlu, Spor Toto, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:52 Oytun Erbaş, koronavirüsü deneyimlemek için 'Yüzüme öksürün' dedim
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement