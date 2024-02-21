Bursaspor, antrenmanda kuvvet çalışması yaptı - Son Dakika
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Spor

Bursaspor, antrenmanda kuvvet çalışması yaptı

Bursaspor, antrenmanda kuvvet çalışması yaptı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda futbolcular salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanın ardından takım, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

21.02.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
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Bursaspor, bugün yapılan antrenmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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