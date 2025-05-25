Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Küçük Taraftar Hızır Ali\'yi Ziyaret Etti

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, tedavi süreci devam eden küçük taraftar Hızır Ali'yi ziyaret etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Gürsu'da tedavi süreci devam eden minik yeşil beyazlı taraftar Hızır Ali Çakır'ı ziyaret etti. Başkan Çelik'e, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da eşlik etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda, "Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte, Gürsu'da minik taraftarımız Hızır Ali Çakır'ı ziyaret ettik. Tedavi süreciyle ilgili olarak babası Yusuf Bey'den bilgi aldık. Tribün liderlerimizin ve taraftarlarımızın kıymetli destekleri olmuş kardeşimize. Destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sürecin takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - BURSA