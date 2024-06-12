Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti

Spor

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ı ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Enes Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Emir Çokçağlayan, Mesut Günal, Oğuzhan Kutlucan, Coşkun Özgel, Murat Hatipoğlu ve Coşkun Yavuz Bursa Cumhuriyet Başsavcımız Ramazan Solmaz'ı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı. - BURSA